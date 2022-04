Presseverleger kritisieren neues EU-Digital-Gesetz

„Die EU verpflichtet Online-Plattformen nicht nur zur Sperrung von rechtswidrigen Inhalten, sondern will diesen auch erlauben, rechtmäßige Veröffentlichungen zu sperren. Damit besteht die Gefahr, dass Google und Facebook über Inhaltsvorgaben in ihren Nutzungsbedingungen auch legale journalistische und redaktionelle Inhalte sperren“, hieß es von den beiden Verbänden. Die Plattformen würden so in Teilen zu Zensoren.