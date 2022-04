Leichtigkeit und Kopfsache

„Die ersten 45 Minuten waren einfach zu verhalten, da haben wir uns zu wenig zugetraut“, so Unterschützen-Coach Joachim Schwarz. Da half dann auch eine „gute zweite Halbzeit nichts, wo wir die bessere Mannschaft waren“. Für den Winterkönig läuft’s im Frühjahr (noch) nicht nach Wunsch, man hat mit Ausfällen zu kämpfen und musste den Platz an der Sonne (zurzeit an Kukmirn) hergeben - die Folge daraus ist ein dritter Tabellenplatz, bei zwei Aufsteigern keine ideale Position. „Wir haben jetzt sicher die schlechtesten Karten, das muss man klar sagen“, weiß der Trainer. Zudem wurde eben auch das „direkte“ gegen Großpetersdorf verloren. „Vielleicht sind wir in diesen wichtigen Spielen am Ende doch noch etwas zu grün, bringen da die vorhandene Qualität nicht auf den Platz.“