ÖSV-Alpinchef Mandl: „Nicht zu Marionetten werden“

Laut Medienberichten soll der Weltcup-Tross im nächsten Winter nach den Rennen Ende November/Anfang Dezember im Februar und März noch einmal in den USA Station machen. Rennen in China und anderen „neuen Märkten“ könnten demnach in den kommenden Jahren auf dem Programm stehen. „Das wird man auch auf Schiene bringen, dass das nicht alljährlich oder nicht in einer Saison mehrmals stattfindet, dass man Kontinente wechselt. Ich glaube, das soll schon mit Maß und Ziel auch betrieben werden. Und ich denke, auf diese Richtung wird sich das auch einpendeln“, sagte Mandl.