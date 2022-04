Lewandowski: Nur Kurz-Auftritt auf Meisterparty?

Die „Bild“ weiß es ganz genau. Lewandowski kam um 23.59 Uhr im Münchener Party-Tempel „Rocca Riviera“ gemeinsam mit ein paar Kumpels an. Exakt 62 Minuten später rauschte er schon wieder ab. Hat Lewandowski keine Lust mehr auf die Bayern? Und stimmt die Anekdote von der Meisterfeier überhaupt? Am Sonntagvormittag bei „Sky90“ darauf angesprochen, meinte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic nur: „Ich kann es wirklich nicht sagen, ich bin an einem anderen Tisch gesessen.“