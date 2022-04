Franco Foda: „Ich war den Tränen nahe“

Das Aus in der WM-Quali in Wales schon aufgearbeitet?

Klar, Selbstreflexion ist wichtig. In den Tagen nach dem Wales-Spiel haben wir uns gefragt, was wir anders hätten machen können. Ich hätte in Wales im Finish Louis Schaub für mehr Kreativität bringen müssen. Wir haben uns aber entschlossen, mehr Spieler in die Box zu bringen. Das war falsch. Das hab ich Louis am Telefon auch persönlich gesagt. Schade, dass wir nicht in Führung gegangen sind. Dann hätten wir sicher mit mehr Leichtigkeit gespielt.