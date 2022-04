Kerze am Altar löste Brand in Kapelle aus

Ein Einheimischer und selbst Feuerwehrmann bemerkte in der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht, ein Feuer in der Kapelle in Mauterndorf. Der Lungauer begann umgehend mit der Brandbekämpfung, nutzte dazu Wasser aus einem nahen Trinkbrunnen und verständigte seine Kollegen. Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden. Die Polizei klärte indessen die Ursache.