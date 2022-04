Kathi freut sich auf den neuen „harten Hund“

Liensberger ist bekannt dafür, dass sie sich nie zufrieden gibt, stets nach neuen Herausforderungen und Zielen strebt. Und dafür beinhart trainiert. Insofern dürfte die Zusammenarbeit mit dem als knallhart geltenden Magoni, der ja schon mit Tina Maze und Petra Vlhova höchst erfolgreich war, wie die Faust aufs Auge passen. „Ich bin überglücklich, einen Top-Trainer an meiner Seite zu haben“, freut sich Liensberger. „Wir wollen vor allem meine Ski-Technik weiter verbessern und erfolgreiche Kapitel schreiben“, formuliert die Vorarlbergerin die Ziele. Vier WM-Medaillen (zweimal Gold), drei Olympia-Medaillen (einmal Gold), die Slalom-Weltcup-Kristallkugel und drei Weltcup-Siege hat die 25-Jährige ja bereits. Natürlich werden nun in Österreich auch wieder Erinnerungen an Marcel Hirscher wach - dem Star hatte man ja mit Mike Pircher ab 2013 bis zum Karriereende (2019) ebenfalls einen Individualcoach zur Seite gestellt.