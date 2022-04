Energiegeladenes Trinkwasser im Fokus in Obsteig

Die Energieautonomie des Landes Tirol erfährt mit der aktuellen Weltlage einen Katalysator auch in den Kommunen. So wurde in Obsteig der erste Workshop zum Thema Trinkwasserkraftwerke geradezu gestürmt. „Von der Turbine ins Glas“ weckte großes Interesse bei den Gemeinden und beantwortete fundamentale Fragen.