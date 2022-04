Ab 12.30 Uhr LIVE: Thiems Auftakt in Belgrad

Erst ein Match hat Thiem heuer bekanntlich absolviert. Dieses ging am 29. März beim Challenger in Marbella gegen Pedro Cachin 3:6 und 4:6 verloren und offenbarte einen gravierenden Leistungsrückstand des 28-Jährigen. Danach verdarb ihm eine Covid-Erkrankung den Start in Marrakesch und kostete ihn weitere Spielpraxis, was noch teuer werden könnte.