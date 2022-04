Tirol: Zwei Schwerverletzte bei Paragleitunfällen

Gleitschirmflieger stürzte 20 Meter ab

Auch für einen 31-jährigen Paragleiter endete der Flug am Montag in der Uniklinik. Er geriet kurz vor 13.30 Uhr wegen des böigen Windes in eine Notlage, als der Gleitschirm beim Penken-Panoramarestaurant nach vorne klappte. Der 31-Jährige warf noch den Retterschirm, allerdings ohne Erfolg: Der Pilot stürzte rund 20 Meter tief hinab und schlug in einer Senke auf.