Entwarnung in Tunesien: Öl-Katastrophe verhindert

Nach Malta unterwegs

Der Tanker, der unter der Flagge von Äquatorialguinea von Ägypten nach Malta unterwegs war, hatte am Freitagabend wegen schlechter Wetterbedingungen darum gebeten, in tunesische Gewässer einfahren zu dürfen. Dann drang Wasser in das 58 Meter lange Schiff. Die siebenköpfige Besatzung wurde in Sicherheit gebracht. Am Samstagmorgen sank das Schiff.