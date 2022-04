Homosexuelle Athleten: Wirbel um Ski-Star Goggia

Ski-Star Sofia Goggia hat abseits der Piste für jede Menge Aufsehen gesorgt: In einem Interview wurde die Italienerin gefragt, ob es im Ski-Zirkus auch homosexuelle Athleten gebe. „Unter den Frauen gibt es ein paar, ja. Unter den Männern nicht, würde ich sagen. Sie müssen sich in Kitzbühel die Streif hinunterstürzen“, so Goggia.