Feldhofer vor Sturm: „Grazer sind weiter als wir“

Zieht man die Duelle der beiden Klubs seit 2020 heran, so fällt die Bilanz ziemlich ausgeglichen aus - zuletzt schlug das Pendel aber verstärkt in Richtung der Steirer aus. Für Ferdinand Feldhofer kein Zufall: „Sturm hat den neuen Weg schon früher eingeleitet, die Grazer sind daher vielleicht auch schon weiter als wir und rechnerisch in der Favoritenrolle. Doch wir haben zuletzt einige Punkte gutgemacht, das stimmt mich sehr positiv“, betont der Rapid-Trainer.