Verspottet Reals Kroos hier einen Chelsea-Star?

Woraufhin Kroos, der bereits vier Titel in der Königklasse zu Buche stehen hat, per Twitter antwortete: „Ich schlafe immer noch in Ordnung. Aber Glückwunsch für gestern. Viel Glück in deinem ersten Champions-League-Finale.“ Dieses gewann Chelsea letztendlich mit 1:0 gegen Manchester City. In diesem Jahr wurden die Titel-Träume von Mount und Co. von Real begraben.