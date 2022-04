Misshandlung bei Festnahme nach Klagenfurter Demo?

Der Protest des VGT, des Vereins gegen Tierfabriken, ist ebenso berechtigt wie auch gezielt gewesen. Natürlich hatte man sich Ostern als idealen Zeitpunkt ausgesucht, um auf die tierfeindliche Schweinehaltung auf Spaltböden hinzuweisen; jene Zeit, in der wohl am meisten Schweinefleisch gegessen wird. Und natürlich gehört zum gezielten Protest wie jenem vor der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt auch gezielte Provokation, um Aufmerksamkeit zu erreichen.