Kein krankes Schweinefleisch im Supermarktregal

An die 200 Schweine hat Amtstierärztin Marie-Christin Rossmann in einem Mastbetrieb im Raum Klagenfurt untersuchen müssen, wo Tierschützer - wie berichtet - schreckliche Zustände vorgefunden hatten. Die Veterinärin versichert unterdessen: „Kein krankes Fleisch ist in den Supermarktregalen gelandet.“