Was bringt der Osterhase am Sonntag den Kindern?

Germgebäck war ein Highlight

Brauchtumsexpertin Thekla Weissenböck von den oö. Landesmuseen erzählt: „Früher bekamen die Kinder zu Ostern ein Germgebäck, das war etwas ganz Besonderes. Die hart gekochten und damit haltbar gemachten Eier waren am Ostersonntag so beliebt, weil Gläubigen in der Fastenzeit ihr Genuss verwehrt war. Gefärbt wurden sie, um sie so von den rohen Eiern zu unterscheiden.“