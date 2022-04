Finanzskandal: Serie-A-Bossen drohen nun Sperren

Wegen ihrer Verstrickungen in einen Fußball-Finanzskandal in Italien drohen den Vereinsbossen von Juventus Turin, SSC Napoli und anderen Funktionären längere Sperren. Zum Auftakt des Verfahrens vor dem Sportgericht des italienischen Verbandes FIGC forderte die Anklage am Dienstag auch Geldstrafen von bis zu 800.000 Euro.