Die FIFA dementiert 100-minütige Fußballspiele

Laut einer Untersuchung des CIES Football Observatory mit Sitz in Neuchatel/Schweiz rollt der Ball in der Champions League effektiv nur in 60,2 Prozent der Spielzeit. In der deutschen Bundesliga sind es 58,5 Prozent. Laut „Corriere dello Sport“ soll sich Infantino mit dem Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina getroffen haben, um die Durchsetzung der Idee zu besprechen.