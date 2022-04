Italien: Kicker von Fan am Feld attackiert

In der dritten italienischen Fußball-Liga ist es am Montag zu einem Eklat geklommen. Im Serie-C-Duell der süditalienischen Teams zwischen Foggia und Catanzaro (2:6) rannte ein Anhänger der Hausherren auf Gäste-Stürmer Pietro Iemmello zu, als dieser gerade einen Elfmeter ausführen wollte. Der Spieler konnte einem Faustschlag knapp ausweichen. Während der Fan abgeführt wurde, machte er in Richtung Iemmello das Zeichen einer durchgeschnittenen Kehle - eine Todesdrohung.