Rekord-Knipser traf doppelt

Egal ob rechts, links oder mit dem Kopf - Lukas Spirk netzt heuer nach Belieben. Auch beim Triumph in Gerersdorf war der Tobaj-Stürmer nicht zu bremsen, stach wieder zweimal zu - und hält zurzeit bei sagenhaften 39 (!) Volltreffern in dieser Spielzeit. Der rot-goldene Rekord-Knipser bleibt aber bescheiden: „Ich bin einfach froh, dass wir im Derby als Sieger vom Platz gegangen sind. Da ist es am Ende egal, wer die Tore macht.“ Die Bestmarke sucht ihresgleichen, dabei hat Spirk noch neun weitere Runden zur Verfügung, um die Ausbeute noch weiter nach oben zu schrauben. „Ich will der Mannschaft einfach mit meinen Toren helfen, das steht im Vordergrund.“