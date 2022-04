Moskau droht YouTube nach Sperre mit Vergeltung

„Terroristische Aktivitäten“

Die russischen Behörden hatten YouTube seit Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine bereits mehrfach beschuldigt, Kanäle russischer Medien und Funktionäre gesperrt zu haben. Am vergangenen Donnerstag warf Roskomnadsor YouTube vor, Falschnachrichten über den russischen Militäreinsatz im Nachbarland zu verbreiten und kündigte an, Google jegliche Werbung für seine Dienste im Land zu verbieten.