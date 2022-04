Salzburg gewinnt auch die dritte Finalpartie

Red Bull Salzburg steht ganz dicht vor dem siebenten Gewinn der Eishockey-Liga in der Club-Geschichte. Der Grunddurchgangssieger setzte sich am Samstagabend im dritten Spiel der „best-of-seven“-Finalserie der ICE Hockey League gegen Fehervar mit 2:1 (0:0,1:1,1:0) durch und stellte damit auf 3:0. Die Salzburger gewannen damit auch ihr elftes Play-off-Spiel in dieser Saison und haben schon am Montag (19.45 Uhr) auf ungarischem Boden den ersten „Matchpuck“.