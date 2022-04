Aufatmen bei steirischen Vereinen: Ansturm groß

Bei uns gibt es mittlerweile Wartelisten.“ Nachwuchstrainer Anton Fichtinger vom UVC Graz erklärt, dass die Nachfrage in der Jugend im Volleyball momentan so groß ist, dass sie nicht mehr gedeckt werden kann. In allen Grazer Vereinen gebe es derzeit dieses Problem, die Wartelisten bei den Mädchen seien besonders lang. „Die Zahl der Einheiten ist aber gleichgeblieben: Vor der Pandemie ist es sich ausgegangen, jetzt nicht mehr.“