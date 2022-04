Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen den LASK Linz

Trainer Andreas Herzog will aus den Niederlagen lernen: „Grundsätzlich gilt es, die Fehler aus den bisherigen zwei Duellen zu minimieren. Wir dürfen es ihnen nicht mehr so leicht machen“, sagte der 53-Jährige, dessen Name auch bei der Teamchefsuche des ÖFB gehandelt wird. Herzog muss auf den gesperrten Lukas Malicsek verzichten, auch Filip Ristanic (krank) und Onurhan Babuscu (Oberschenkel) fallen aus. Vier ungeschlagene Ligaspiele in Serie gab es für die Admira zuletzt Anfang 2019.