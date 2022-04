WSG Tirol gegen Altach heute ab 17 Uhr LIVE

Respekt vorhanden

Respekt vor dem in der Qualigruppe noch ungeschlagenen Kontrahenten ist aber dennoch vorhanden. „Man sieht schon, dass Altach den Fokus auf solide Defensivarbeit legt und versucht, im Umschaltspiel Chancen zu kreieren“, betonte Silberberger. „Wir erwarten uns Altach so, wie sie in den letzten Wochen aufgetreten sind: mit einem kompakten Fünferkettenblock, der auf Umschaltmomente lauert und Standardsituationen kreieren will. Damit waren sie zuletzt sehr erfolgreich.“ Von den jüngsten vier Spielen gegen die „Ländle“-Truppe hat die WSG keines verloren.