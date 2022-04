Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried empfängt TSV Hartberg

Während die SV Ried nach dem Sieg gegen den LASK im Oberösterreich-Derby in der Qualifikationsgruppe angekommen ist, herrscht in Hartberg angespannte Stimmung. Neun Runden sieglos, 567 Liga-Minuten ohne Torerfolg und nur noch zwei Zähler vom letzten Tabellenrang entfernt - die jüngere Statistik spricht vor dem Antritt im Innviertel am Samstag (17.00 Uhr) nicht unbedingt für die Oststeirer. Ried will indes den ersten Platz - aktuell einen Zähler vor dem LASK - verteidigen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr im LIVETICKER hautnah mit dabei!