Milka warnt vor Fake-Gewinnspielen

Der Milka-Mutterkonzern Mondelez warnt vor falschen Gewinnspielen, die in seinem Namen in sozialen Netzwerken kursieren. Auf WhatsApp versprechen Betrüger Nutzern etwa einen kostenlosen Oster-Geschenkkorb. Wer den Link in der Nachricht öffnet, kann sich jedoch einen Trojaner einfangen.