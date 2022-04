Sydney: Schon so viel Regen wie in sonst in 1 Jahr

In nur drei Monaten sei in der bei Touristen aus aller Welt beliebten Stadt so viel Niederschlag gefallen wie sonst in einem ganzen Jahr, zitierte der Sender 7News einen Sprecher der australischen Meteorologiebehörde. Eine Entwarnung war zunächst nicht in Sicht: Zwar werde der Regen am Wochenende nachlassen, jedoch würden ab Dienstag neue Niederschläge erwartet, hieß es. „Der Boden ist mit Wasser gesättigt, die Flüsse sind voll, die Dämme sind am Limit“, sagte Dean Story von den Notdiensten des Bundesstaates New South Wales. Die Behörden warnten wegen der instabilen Böden auch vor möglichen Erdrutschen.