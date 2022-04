Liga-Krösus Velden braust über Rothenthurn hinweg

Dardan Kameraj kam nach 1:0-Führung (Mujkic hatte per Kopf getroffen) zur Pause rein, überraschte in seiner ersten Aktion Keeper Unterberger am kurzen Eck, legte dann das 3:0 von Sand auf. Der Liga-Bomber kam ebenfalls erst in Minute 68, jubelte über sein 21. Saisontor.