1:2 in Salzburg: Nicht nur Enttäuschung bei Rapid

„Man nimmt nur die Enttäuschung mit“, sprach unmittelbar nach dem späten 1:2 in Minute 94 in Salzburg aus Ferdinand Feldhofer der Frust. Ehe Rapids Trainer doch vorausblickte: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Trotz der Mutlosigkeit vor der Pause, als der Meister die grün-weiße Mittelfeld-Raute zerpflückte. Der offensive Plan ging nach hinten los. „Uns hat die Intensität gefehlt“, wollte das Feldhofer so nicht stehen lassen.