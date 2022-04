Celtic nach Sieg gegen Rangers auf Titelkurs

Aaron Ramsey hatte die Gastgeber im Ibrox Stadium schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Doch Tom Rogic (7.) und Cameron Carter-Vickers (43.) drehten die Partie. Celtic blieb damit auch im 26. Liga-Spiel in Serie ungeschlagen und strebt dem Triple-Gewinn in Meisterschaft und den beiden Cup-Bewerben entgegen.