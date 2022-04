Betreiber von Darknet-Forum „BoysTown“ angeklagt

Weil sie im Darknet eine Plattform mit Kinderpornografie betrieben haben sollen, sind mehrere Männer im hessischen Frankfurt am Main angeklagt worden. Die bis zu ihrer Abschaltung im April 2021 mehr als 400.000 Mitglieder zählende Plattform „BoysTown“ sei international ausgerichtet gewesen und habe dem Austausch von Abbildungen gedient, die vorwiegend den sexuellen Missbrauch an Buben dokumentierten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit.