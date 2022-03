Nummernmissbrauch: Beschwerden „explodiert“

Steinmaurer stellt jedoch Besserung in Aussicht: „Das Telekommunikationsgesetz 2021, das seit November in Kraft ist, ermächtigt uns, Nummernmissbrauch gezielter als in der Vergangenheit zu bekämpfen. Die RTR kann bei schwerwiegendem Missbrauch beispielsweise die Sperre von Nummern verhängen oder die Anbieter zu kostenfreien Warnansage verpflichten. Denkbar ist auch, Inkassoverbote für Anbieter auszusprechen. Wir werden jedenfalls alles tun, um diesem wirklich unschönen Treiben ein Ende zu setzen.“