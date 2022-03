Warum Oliven so gesund sind

Mittlerweile kennt man den Nutzen von Oliven und deren Öl für die Gesundheit aus zahlreichen Studien. Sie sind echte Nährstoffpakete! Die Steinfrüchte enthalten sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Sie sind reich an den Mineralstoffen und Spurenelementen Phosphor, Kalzium, Natrium, Eisen, Magnesium, Zink sowie den Vitaminen B1, B2, B6, C, E, Folsäure und Provitamin A (Beta-Carotin). Aufgrund dieser wertvollen Inhaltstoffe darf man sich viele positive Auswirkungen erwarten. Oliven senken etwa zu hohen Blutdruck, reduzieren das „böse“ LDL-Cholesterin und erhöhen gute HDL-Werte, senken das Risiko für Herzinfarkt, sind entzündungshemmend, kurbeln den Stoffwechsel an usw. Darüber hinaus sollen die Ölfrüchte sogar beim Abnehmen helfen: Einige Oliven reichen aus, um den Hunger zu stoppen und damit die Gesamtaufnahme an Nahrung zu reduzieren.