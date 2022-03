23-Jähriger wollte Verehrer mit Chats erpressen

Ein Bosnier stand am Montag in Graz vor Gericht, weil er versucht haben soll seinen Arbeitskollegen zu erpressen. Dieser machte dem jungen Mann in Chats schöne Augen und bot ihm Geld für Sex. Der Angeklagte soll diese Nachrichten als Druckmittel verwendet haben. Er sieht sich aber eher selbst als Opfer. Urteil nicht rechtskräftig.