Florian Altenburg: „Befasse mich mit dem Jetzt“

„Als unser erstes Kind am Weg war, haben meine Frau und ich uns aber entschieden, zurückzukehren in die Heimat.“ Ein altes Gasthaus in Kärnten ist neuer Lebensmittelpunkt der Familie Altenburg. „Bei der Haus-Renovierung kann ich mich kreativ austoben, so wie bei den Restaurants und Bars, die ich gestaltet habe. Die Liebe zu Wirtshäusern habe ich von meinem Vater Niki, der den Gasthof Schloss Aigen betrieben hat.“ Noch fühle sich der Schritt, dem Big Apple den Rücken zu kehren, definitiv richtig an. Auch in Salzburg schaut der 48-Jährige ab und zu vorbei, kuratierte jüngst eine Steinwendtner Ausstellung in der Galerie Frey.