Ölgemälde für die Ahnengalerie um 10.000 Euro

Nicht vertretbar

Fairerweise muss man sagen: Willy Turecek und Walter Piller lehnen beide das generöse Angebot ihres Nachfolgers Peter Dobcak ab. Das sei weder von den Kosten her vertretbar noch zeitgemäß, so Turecek und Piller. Die früheren Gastro-Chefs begnügen sich mit einem gerahmten Foto. Eine Variante, die mit etwa 200 Euro ihre Sache ebenso erfüllt. So sehr sich Dobcak sonst für „seine“ Wirte ins Zeug legt: Als Mastermind hinter der Porträt-Aktion ist er unser Kasperl der Woche.