Politischer Flüchtling oder Liebesgrüße aus Moskau

Ist Karin Kneissl noch ganz bei Trost? Die Ex-Ministerin bezeichnete sich als „politischen Flüchtling“, der aus Österreich aufgrund der Anfeindungen fliehen musste. In welches Lager, fragen Sie sich? Von wegen. In ein Haus an der Südfrankreich. Und als wäre das nicht „schlimm“ genug, muss sie nun auch mit dem Gehalt einer Friseurin auskommen - 1200 Euro.