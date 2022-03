Keine extra Speichermedienabgabe für Cloud-Dienste

Speichert eine Person Musik in einer Cloud, muss laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht zwingend der Cloud-Anbieter eine Speichermediumabgabe dafür zahlen. Dennoch müsse dem Rechtsinhaber des Werks ein gerechter Ausgleich zukommen, so die EuGH-Richter in einem am Donnerstag veröffentlichen Urteil.