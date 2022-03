Gareth Bale: „Widerlich, sie sollten sich schämen“

Beim Clasico am Sonntag gegen den FC Barcelona (0:4) fehlte Bale, da er sich kurz zuvor abgemeldet hatte. Spanische Medien warfen ihm vor, kein großes Engagement an den Tag zu legen. In einer Kolumne der „Marca“ wurde Bale sogar mit einem „Parasiten“ verglichen. „Im Gegensatz zu anderen seiner Art, wie dem Floh, der Laus oder der Bettwanze, verursacht der Bale-Parasit bei seinem Wirt weder Juckreiz noch Krankheiten. Aber er lacht, macht sich über ihn lustig und zeigt eine scherzhafte Verachtung für denjenigen, von dem er lebt“, hieß es dort.