Arsenal erringt mit Zinsberger 1:1 gegen Wolfsburg

Im Finish belohnten sich die Londonerinnen doch noch für ihren unermüdlichen Einsatz. Nach einem ins Loch gespielten Freistoß vollendete Abwehrspielerin Lotte Wubben-Moy (89.) sehenswert. Wienroither bekam von Trainer Jonas Eidevall auch im Finish keine Einsatzzeit, nachdem sie zuletzt in der Liga dreimal in Folge, einmal gar über 90 Minuten, gespielt hatte. In der Champions League war die 23-Jährige diese Saison inklusive Qualifikation für 1899 Hoffenheim im Herbst in zehn Partien zum Zug gekommen, zweimal davon in der Gruppenphase auch gegen Arsenal.