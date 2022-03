Auto ein Horror! Rückkehr war nur „Eintagsfliege“

Doppelsieg von Daniel Ricciardo und Llando Norris in Monza, nach neun Formel-1-Jahren war McLaren letzte Saison endlich wieder siegreich, wurde erst im Finish von Ferrari vom dritten Platz verdrängt. Doch der Aufschwung des Teams mit zwölf Fahrer- und acht Konstrukteurs-Titeln dürfte eine „Eintagsfliege“ gewesen sein, der Auftakt in Bahrain wurde zum Debakel - Daniel Ricciardo und Lando Norris nur auf den Plätzen 14 und 15. Und die Prognosen sehen nicht bloß vor dem nächsten Rennen am Sonntag in Dschidda schlecht aus