FC Bayern unterliegt in Champions League PSG 1:2

Das Frauen-Team des FC Bayern München hat bei der Pflichtspiel-Premiere in der Allianz Arena kein Erfolgserlebnis gefeiert! Deutschlands Meister verlor am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel zur Champions-League gegen Paris St. Germain mit 1:2 (0:1). Die beiden ÖFB-Teamspielerinnen Carina Wenninger und die in der 63. Minute ausgetauschte Sarah Zadrazil konnten die Niederlage nicht verhindern. Damit stehen die Bayern am 30. März in Paris mit dem Rücken zur Wand.