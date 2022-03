F1-Boss zu neue Teams: „Wir haben viele Anfragen“

Mit einem Einstieg sowohl von Porsche als auch der Schwestermarke Audi in die Rennserie wird schon länger gerechnet. In der Branche gilt er als wahrscheinlicher, seit die FIA den Weg für eine Elektrifizierung der Antriebe frei gemacht hat. Audis Entwicklungs-Vorstand Oliver Hoffmann sagt gegenüber der „Automobilwoche“: „Wir sind mit der FIA und der Formel 1 in Kontakt.“