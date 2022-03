Vier Absagen! Prominente Ausfälle im U21-Team

U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss beim Doppel am Freitag gegen Kroatien und am Dienstag nächster Woche gegen Norwegen (29. März) in der WM-Qualifikation auf weitere vier Kaderspieler verzichten. Mit Yusuf Demir (Rapid), Marlon Mustapha (Admira) und Luca Kronberger (Sturm Graz) fällt ein Offensiv-Trio aus, zudem steht auch Rapid-Verteidiger Jonas Auer nicht zur Verfügung.