Vier Verletzte nach wilden Schlägereien in Kärnten

Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht auf Montag ausrücken, um wilde Raufereien zu beenden. Während in Eberndorf direkt vor der Polizeiinspektion zwei Betrunkene aneinandergerieten, schlugen in Villach der Lebensgefährte und der Ex-Partner einer Frau vor einem Taxi aufeinander ein.