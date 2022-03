Asbest-Skandal wirbelt steirische Politik auf

Der von der „Krone“ enthüllte Asbest-Skandal von Pernegg sorgte auch am Sonntag für Hochbetrieb in den steirischen Politbüros. „Diese Causa unterstreicht leider einmal mehr den fahrlässigen Umgang der Landesregierung mit dem Thema Asbest“, schüttelt etwa der Grüne Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner den Kopf. „Dieses Thema wird besonders von den jeweils zuständigen Landesrätinnen und Landesräten seit Jahren sträflich vernachlässigt“, betont Schönleitner, der neben der Deponie in Pernegg hier etwa auf die Asbest-Lagerung bei Bauschuttdeponien wie etwa in Bad Mitterndorf oder die vielen offenen Fragen in Bezug auf das geplante Minex-Werk in Zeltweg verweist.