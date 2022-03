FAC nach Sieg gegen Liefering neuer Tabellenführer

Der FAC ist neuer Tabellenführer der 2. Fußballliga. Die Floridsdorfer besiegten am Sonntag in der Unterhaus-Matinee der 21. Runde den FC Liefering mit 2:1 (2:1) und lösten damit Austria Lustenau an der Spitze ab. Die Wiener feierten ihren bereits siebenten Ligaerfolg in Serie. In der Tabelle hat der FAC mit 46 Punkten nun einen Zähler Vorsprung auf Lustenau und sechs auf BW Linz. Die nicht aufstiegsberechtigten „Jungbullen“ aus Liefering sind mit 37 Zählern Fünfte.