Roboter bringt sich Laufen bei und knackt Rekord

In nur drei Stunden zur Erfahrung von 100 Tagen

Dank „moderner Simulationswerkzeuge“ könne „Cheetah“ nun jedoch „in nur drei Stunden tatsächlicher Zeit den Erfahrungsschatz von 100 Tagen auf verschiedenen Terrains sammeln“. „Wir haben einen Ansatz entwickelt, mit dem das Verhalten des Roboters durch simulierte Erfahrung verbessert wird, und unser Ansatz ermöglicht auch den erfolgreichen Einsatz dieser gelernten Verhaltensweisen in der realen Welt. Die Idee dahinter, warum die Lauffähigkeiten des Roboters in der realen Welt gut funktionieren, ist: Von allen Umgebungen, die er in diesem Simulator sieht, werden einige dem Roboter Fähigkeiten vermitteln, die in der realen Welt nützlich sind. Beim Betrieb in der realen Welt identifiziert unsere Steuerung die relevanten Fähigkeiten und führt sie in Echtzeit aus“, erklären die Wissenschaftler.